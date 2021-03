Mexique. Les autorités doivent garantir justice et réparations pour la mort de Victoria Salazar, tuée par la police

Les autorités mexicaines doivent assurer la protection des deux filles de Victoria Esperanza Salazar et informer sa famille du lieu où se trouve sa fille aînée, dont on était sans nouvelles au moment de la publication du présent communiqué de presse, ont déclaré Amnesty International, l’Institut pour les femmes en migration (IMUMI) et le Groupe de surveillance indépendant du Salvador (GMIES) ce lundi 29 mars. Les autorités doivent également garantir les droits de la famille à la vérité, à la justice et à une pleine réparation du préjudice subi, et assurer le rapatriement dans la dignité du corps…



