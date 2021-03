Congo : RSF et 12 autres organisations demandent la libération de Raymond Malonga

par afroger

ActualitésLe journaliste, malade, est détenu arbitrairement à Brazzaville, la capitale congolaise, depuis près de 3 mois. Reporters sans frontières (RSF) et 12 autres organisations dénoncent une détention illégale et inhumaine.Réélu avec plus de 88% des voix selon les



