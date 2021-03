Voici ce que l’arrêt de la Cour suprême sur la tarification du carbone signifie pour la lutte contre les changements climatiques

par Nathalie Chalifour, Full Professor, Faculty of Law, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

David Robitaille, Professeur titulaire (constitutionnel, municipal, environnement, droits humains), L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Partagez cet article