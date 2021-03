Liban : Des détenus à Tripoli auraient été torturés et soumis à des disparitions forcées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Sur fond d'affrontements, les forces de sécurité dispersent une manifestation anti-gouvernementale sur la place al-Nour, dans le centre de Tripoli, au Liban, le 31 janvier 2021. © © 2021 Fathi Al-Masri / AFP via Getty Images (Beyrouth) – Des membres de l’agence libanaise du renseignement militaire ont fait disparaître de force et auraient torturé des détenus qui avaient manifesté à Tripoli contre le confinement dû à la pandémie de Covid-19 et contre la détérioration des conditions économiques, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ces individus ont à répondre…



