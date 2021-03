Rwanda : Des vidéos publiées sur YouTube entraînent des arrestations et des poursuites judiciaires

par Human Rights Watch

Click to expand Image De haut en bas, de gauche à droite : Innocent Bahati, Yvonne Idamange, Dieudonné Niyonsenga (alias Cyuma Hassan), Aimable Karasira et Theoneste Nsengimana. Des blogueurs et commentateurs sur YouTube se sont récemment retrouvés dans le collimateur des autorités pour avoir utilisé la plateforme pour discuter de questions jugées politiquement sensibles ou critiques à l’égard du gouvernement. © 2021 Human Rights Watch (Nairobi) – Depuis un an, les autorités rwandaises ont menacé, arrêté ou lancé des poursuites contre au moins huit personnes qui ont couvert ou commenté…



