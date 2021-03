Qatar : Le système de tutelle masculine limite sévèrement les droits des femmes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme et une jeune fille jouent au cerf-volant sur la Corniche, une promenade longeant le golfe Persique dans la baie de Doha, la capitale du Qatar, le 16 mars 2020. © 2020 AFP via Getty Images (Beyrouth) – Le système discriminatoire de tutelle masculine au Qatar prive les femmes du droit de prendre librement leurs décisions dans des domaines clés de leur vie, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 29 mars 2021 “Everything I Have to Do is Tied to a Man” Women and Qatar’s Male Guardianship Rules Download the full report…



