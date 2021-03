Syrie : La conférence UE-ONU sur l’aide humanitaire devrait être axée sur les droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un convoi humanitaire circulait dans une rue de Douma (Ghouta orientale), à l’est de Damas, en Syrie, en mars 2018. Cette ville était alors encore sous le contrôle de groupes armés antigouvernementaux. © 2018 Samer Bouidani/picture-alliance/dpa/AP Images (Bruxelles) - La conférence sur l'aide humanitaire à la Syrie, qui se tient les 29 et 30 mars sous l’égide conjointement de l'Union européenne et les Nations Unies, devrait viser la mise en place d’un cadre respectueux des droits humains dans les domaines de l’aide humanitaire, de la protection des civils et de la…



Lire l'article complet