Images de science : saviez-vous que nos cellules ont un squelette ?

par Maxime Gilsoul, Doctorant en biologie médicale, Université de Liège

Au sein de toutes les cellules eucaryotes, comme les nôtres, on retrouve une structure appelée « cytosquelette ». Cette organisation de polymères biologiques confère aux cellules des propriétés architecturales et mécaniques propres.



Parmi ces polymères,on retrouve les microtubules, formés d’alpha-tubuline (représentés en bleu mauve) et de beta-tubuline, qui sont les structures les plus rigides du cytosquelette. Les tubulines sont des protéines qui peuvent être classées à travers 6 grandes familles : alpha, beta, delta, epsilon, et zeta. Ces deux protéines vont se lier, former des protofilaments…



