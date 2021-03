En connaissant mieux l'état de la biodiversité, on pourrait sauver de nombreuses espèces menacées

par Dan Greenberg, Postdoctoral research associate, Simon Fraser University

Anna Hargreaves, Professor of Conservation Ecology & Evolution, McGill University

Arne Mooers, Professor, Biodiversity, Phylogeny & Evolution, Simon Fraser University

Brian Leung, Associate professor, McGill University

Les rapports sur la disparition de la biodiversité mondiale sont plus complexes et encourageants qu’ils ne le laissent paraître. Des données plus nuancées pourraient sauver certaines espèces.



Lire l'article complet