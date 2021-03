Verdict du procès Hrant Dink en Turquie : “une justice partielle qui laisse un goût amer “

par stagiaire-europe

ActualitésAlors que la Cour d’assises d’Istanbul a condamné 27 membres des forces de l’ordre et agents de l'État pour leur implication dans l’assassinat du journaliste et intellectuel turco-arménien Hrant Dink, Reporters sans frontières (RSF) estime que la justice n’a pas encore été entièrement rendue et demande que toutes les personnes en lien avec ce crime soient poursuivies. La Cour d’assises d’Istanbul a condamné, ce vendredi 26 mars, 27 des 76 accusés de l’assassinat du directeur de l’hebdomadaire turco-arménien Agos, Hrant Dink à des peines



