Algérie : Khaled Drareni sera rejugé

par raniac

ActualitésLa Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation présenté par la défense de Khaled Drareni, mais sans annuler sa condamnation. Reporters sans frontières (RSF) appelle le parquet à l’abandon des poursuites contre le journaliste. Un an jour pour jour après la mise sous mandat de dépôt de Khaled Drareni, directeur du site d’information en ligne Casbah Tribune, et correspondant de TV5 Monde et RSF en Algé



Lire l'article complet