Birmanie : la junte militaire met fin à la presse indépendante

par asie2

ActualitésQuelques semaines après le coup d’Etat perpétré par la junte militaire birmane, celle-ci a repris le contrôle de l’information, faisant disparaître les journaux indépendants et imposant de strictes restrictions à internet. Reporters sans frontières (RSF) demande le retour à la pluralité de la presse et à un accès libre à internet.Il n’y a plus de presse libre en Birmanie. Depuis le 17 mars dernier, la totalité des titres de presse imprimés dans le pays sont des médias officiels contrôlés par le pouvoir militaire.



Lire l'article complet