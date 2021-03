En Afrique du Sud, le logement social peut-il aider à dépasser enfin l’héritage de l’apartheid ?

Les villes d’Afrique du Sud connaissent encore une forte ségrégation entre populations blanches et noires et entre riches et pauvres. Depuis 1994, le gouvernement a pourtant distribué 3,5 millions de maisons , mais celles-ci se situaient souvent en lointaine périphérie. En 2006, la nouvelle politique de logement social a voulu rompre avec ce modèle, en offrant des logements abordables mieux localisés.Quinze ans plus tard, des…