Syrie : Des milliers d’étrangers détenus illégalement dans le nord-est du pays

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un petit garçon joue avec un cerf-volant improvisé dans la section réservée aux étrangers du camp d'al-Hol, situé dans le nord-est de la Syrie, le 15 mars 2021. © 2021 Sam Tarling Près de 43 000 hommes, femmes et enfants d’origine étrangère et liés à l’État islamique (EI) sont toujours détenus dans des conditions inhumaines ou dégradantes par les autorités régionales du nord-est de la Syrie, deux ans après avoir été arrêtés lors de la chute du « califat », a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La détention de ces personnes se poursuit souvent avec le consentement…



Lire l'article complet