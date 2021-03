Ouzbékistan : Les hommes gays face au risque d'abus et d’emprisonnement

par Human Rights Watch

(Berlin, le 23 mars 2021) - En Ouzbékistan, les hommes entretenant des relations sexuelles consensuelles font face au risque de détention arbitraire, de poursuites et d’emprisonnement ainsi qu'à l'homophobie, aux menaces et à l'extorsion, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L'Ouzbékistan devrait garantir à tous les citoyens le droit à la sécurité personnelle, à la vie privée et à la non-discrimination, en dépénalisant les relations sexuelles consensuelles entre hommes. L’Ouzbékistan, l’un des membres actuels du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a accompli certaines réformes…



