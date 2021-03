Nous avons séquencé l’ADN de mammouths vieux d’un million d’années et révolutionné ce que l'on croyait savoir d'eux

En général, quand on pense aux mammouths, on imagine l’espèce laineuse emblématique de la dernière période glaciaire, qui s’est terminée il y a environ 12 000 ans. Mais les mammouths sont nés en Afrique il y a quelque 5 millions d’années, pour ensuite se répandre et se diversifier en Eurasie et en Amérique du Nord.Il y a environ un million d’années, le mammouth des steppes vivait en Sibérie. On croit qu’il s’agit de l’ancêtre d’espèces apparues par la suite, comme le mammouth laineux et le mammouth de Colomb. Mais est-ce bien le cas ?