Mali : À quand la justice pour le massacre d’Ogossagou ?

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme et sa fille passent devant les décombres de maisons détruites lors de l’attaque commise le 23 mars 2019 contre le village d’Ogossagou par des hommes armés dogons, au cours de laquelle 150 civils ont été tués. © 2019 UNICEF/Keita La pire atrocité dans l’histoire récente du Mali a été perpétrée il y a deux ans, le 23 mars 2019, lorsque plus de 150 civils ont été massacrés à Ogossagou. Des dizaines de survivants ont décrit à Human Rights Watch comment des hommes de l’ethnie Dogon lourdement armés ont attaqué leur village, situé dans le centre du pays, accusant…



