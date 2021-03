L’Australie face à la Chine : la montée des tensions

par Emmanuel Véron, Enseignant-chercheur - Ecole navale, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

Emmanuel Lincot, Spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut Catholique de Paris

Si l’économie australienne est de plus en plus dépendante de la Chine, les relations politiques entre les deux pays sont, elles, de plus en plus tendues…



Lire l'article complet