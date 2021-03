Tunisie. Il faut libérer la militante bien connue des droits des LGBTI incarcérée pour avoir insulté la police

Les autorités tunisiennes doivent libérer immédiatement Rania Amdouni, militante bien connue des droits des femmes et des personnes LGBTI, condamnée à six mois de prison pour « outrage à agent », et doivent abandonner les accusations fallacieuses portées à son encontre, a déclaré Amnesty International à la veille de son appel le 17 mars.



