Égypte. La condamnation de Sanaa Seif pour des accusations forgées de toutes pièces est une parodie de justice

Le 17 mars 2021, la 10e chambre du tribunal pénal du Caire-sud a déclaré Sanaa Seif, militante égyptienne des droits humains et monteuse de films, coupable d'accusations de diffusion de « fausses informations », d’« utilisation abusive des réseaux sociaux » et d'outrage à un policier dans l'exercice de ses fonctions. Elle a été condamnée à une peine d'un an et demi de prison.



