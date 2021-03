Indonésie : Des codes vestimentaires discriminatoires envers les femmes et les filles

par Human Rights Watch

(Jakarta) – Les codes vestimentaires imposés aux femmes et aux filles en Indonésie sont discriminatoires à l’encontre d’écolières, d’étudiantes et de femmes employées dans la fonction publique ou qui veulent effectuer des démarches dans un établissement gouvernemental, et ils devraient être abolis, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement devrait mettre pleinement en application un décret de février 2021 qui interdit les codes vestimentaires abusifs pour les écolières et les enseignantes des écoles publiques d’Indonésie et prendre des mesures législatives…



