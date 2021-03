A l’occasion du Nouvel An iranien, RSF demande la libération des journalistes emprisonnés

par rezam

ActualitésAlors que l’Iran demeure l’une des plus grandes prisons au monde pour les journalistes, Reporters sans frontières (RSF) demande à ce que les journalistes détenus, dont le seul crime est d’avoir rempli leur mission d’information, puissent bénéficier des traditionnelles mesures de grâce accordées à l’occasion du Nouvel An iranien. L’Iran s’apprête, le 21 mars prochain, à célébrer Norouz, le Nouvel An du calendrier persan, et 21 femmes et hommes exerçant comme journalistes ou journalistes-citoyens se prép



