Guinée : RSF demande la libération d’un journaliste emprisonné pour offense au chef de l’Etat

par assistante Afrique

ActualitésInculpé pour "offense au chef de l’Etat", un journaliste de la Radio télévision guinéenne (RTG) est emprisonné depuis plus de deux semaines alors que la Guinée a dépénalisé les délits de presse. Reporters sans frontières (RSF) demande sa libération immédiate et sans condition et exhorte les autorités à mettre fin aux emprisonnements arbitraires de journalistes. Le journaliste sportif de la RTG, Amadou Diouldé Diallo, reste en prison.



