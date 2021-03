Jordanie : Emprisonnement fréquent de personnes endettées

par Human Rights Watch

(Amman) – Un nombre alarmant de Jordaniens se retrouvent incarcérés chaque année uniquement pour ne pas avoir remboursé leurs prêts, a révélé Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. L’emprisonnement pour des questions de dettes, que peu de pays imposent, est une violation flagrante du droit international des droits humains. 16 mars 2021 “We Lost Everything” Debt Imprisonment in Jordan Download the full report in English Annex I: Letter to the Ministry of Justice of Jordan Annex II: Response to HRW from the Ministry of Justice of Jordan …



