Guinée : Décès d’opposants en détention

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un panneau montre l’entrée de la Maison centrale de Conakry. Photo prise devant cette prison le 11 mars 2021, à Conakry, en Guinée. © 2021 Mamoudou Diallo (Nairobi) – Quatre hommes détenus en tant que partisans présumés de l’opposition politique en Guinée sont décédés entre novembre 2020 et janvier 2021, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les quatre hommes faisaient partie des centaines de partisans ou sympathisants présumés de l’opposition arrêtés lors du référendum de mars 2020 et de l’élection présidentielle d’octobre 2020. Les autorités guinéennes ont…



