Des organisations internationales de défense de la liberté de la presse demandent la réouverture de l’enquête sur l’assassinat de la journaliste mexicaine Regina Martínez

par stagiaire-ameriques

ActualitésA la suite d’une nouvelle investigation faisant état de fortes présomptions d’obstructions à la justice dans l’affaire de l’assassinat de la journaliste mexicaine Regina Martínez, Reporters sans frontières (RSF) et les organisations Free Press Unlimited (FPU), et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) appellent les autorités fédérales mexicaines à rouvrir le dossier et à présenter les responsables devant la justice.La journaliste Regina Martínez a été retrouvée morte en 2012 dans l’Etat mexicain de Veracruz, alors au centre des innombrables guerres que se livraient les cartels…



