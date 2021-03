Image de sciences : Les entrailles d’un poisson-lune passées au scanner

Le format « Images de science » vous propose de décrypter une photographie particulièrement signifiante d’un point de vue scientifique, de la décrire et d’en comprendre les enjeux.Voici une coupe virtuelle dans un animal étrange : un poisson-lune ou « môle ». Ce poisson est énorme, il peut mesurer plus de 3 mètres et peser plus d’une tonne. On le rencontre dans les eaux marines du monde entier, en zone tropicale ou tempérée. Cette coupe, réalisée avec un scanner, est « virtuelle », car elle a…