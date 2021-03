Gambie : L’ancien président impliqué dans le meurtre de 59 migrants

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’unique survivant d’un massacre de migrants commis en Gambie en 2005, Martin Kyere, témoigne devant la Commission vérité, réconciliation et réparations à Banjul, en mars 2021. © 2021 Kerr Fatou (Banjul) - Les témoignages devant la commission de vérité gambienne mettant en cause l'ancien président Yahya Jammeh dans l'exécution sommaire en 2005 de quelque 59 migrants ouest-africains devraient conduire à l’établissement des responsabilités pénales, ont déclaré Human Rights Watch et TRIAL International aujourd'hui. Du 24 février au 11 mars, les témoins se sont succédés…



