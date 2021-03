RD Congo : Il faut enquêter sur le rôle de l’État dans le meurtre de deux experts de l’ONU

par Human Rights Watch

Click to expand Image Zaida Catalán et Michael Sharp. © Instagram/Zaida Catalán ; John Sharp (Kinshasa) – Les autorités de la République démocratique du Congo devraient enquêter de manière significative sur la responsabilité du gouvernement dans les meurtres, commis en 2017, des enquêteurs des Nations Unies, Michael Sharp et Zaida Catalán, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. L’administration du président Félix Tshisekedi devrait s'engager à faire en sorte que tous les individus responsables de ces meurtres rendent des comptes et que les normes internationales d’un procès équitable…



