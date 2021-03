Sénégal : La liberté d’expression et de réunion doit être respectée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants scandent des slogans lors d’une manifestation contre l’arrestation du leader de l’opposition et ancien candidat à l’élection présidentielle Ousmane Sonko, devant le Palais de justice de Dakar, au Sénégal, le 8 mars 2021. © 2021 AP Photo/Sylvain Cherkaoui (Nairobi, le 12 mars 2021) – Les autorités sénégalaises devraient veiller immédiatement à ce qu’une enquête indépendante et minutieuse soit ouverte sur les décès signalés d’au moins 10 personnes et sur les blessures de centaines d’autres lors des manifestations qui se sont déroulées dans le pays…



