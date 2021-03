L’humour, allié ou ennemi du politique ?

par Clea Chakraverty, Cheffe de rubrique Politique + Société, The Conversation France

In extenso, des podcasts en séries pour faire le tour d’un sujet.



Erreurs ou exploits de communications, discours savants, usage du mensonge ou du silence, vagues médiatiques, mobilisation de l’opinion, émotions et réseaux sociaux : comment la politique joue-t-elle de nos affects ?



Bienvenue sur « En scène ! Dans les coulisses de la politique » le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique.



Les humoristes sont devenus incontournables dans le monde médiatique : ils et elles nous font rire, nous indignent…



