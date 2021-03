Mourir seul en CHSLD : l’horrible stigmate de la pandémie

par Bryn Williams-Jones, Interim director of the Department of Social and Preventive Medicine & Director of the Bioethics Program, École de santé publique de l’Université de Montréal, Université de Montréal

Annie Forget, avocate, Université de Montréal

Sihem Neila Abtroun, Étudiante au doctorat en bioéthique, École de santé publique de l'Université de Montréal, Université de Montréal

Partagez cet article