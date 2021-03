Le secrétaire d’Etat choqué à juste titre par les zones anti-LGBT en Pologne

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une manifestante chante des slogans dans un mégaphone pendant la marche du Manifeste pour la journée des femmes à Varsovie, en Pologne, appelant à des actions sur le changement climatique, l'égalité des sexes, l'accès à l'avortement légal et l'éducation sexuelle dans les écoles, le 8 mars 2020. © 2020 Sipa USA via AP © 2020 Sipa USA via AP « J’irai en Pologne dans une ‘’zone sans LGBT’’ », avait affirmé Clément Beaune, le Secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, dans une récente interview au magazine Têtu dans laquelle il a publiquement révélé son homosexualité.…



