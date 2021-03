Somalie. Les autorités doivent mettre un terme aux arrestations arbitraires et persécutions de journalistes dans le Puntland

Les autorités de l’État régional du Puntland, en Somalie, ont intensifié leurs attaques contre la liberté des médias en faisant subir à des journalistes des actes d’intimidation, des manœuvres de harcèlement et des arrestations arbitraires avant les élections présidentielles et législatives, a déclaré Amnesty International lundi 9 mars. Quatre journalistes ont fait l’objet d’une arrestation arbitraire à Garowe, la capitale du Puntland, et à Bosaso, une ville côtière, au cours des six dernières semaines, ce qui fait craindre pour la liberté des médias dans la région à l’approche des élections, qui…



