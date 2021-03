RD Congo : Il faut annuler les condamnations à mort des lanceurs d’alerte

par Human Rights Watch

Click to expand Image Gradi Koko, à droite, et Navy Malela, anciens cadres du département d’audit d’Afriland First Bank CD, le 17 février 2021 à Paris, en France. © 2021 Cyril Marcilhacy/Bloomberg via Getty Images (Kinshasa) – Les autorités de la République démocratique du Congo devraient annuler les peines de mort prononcées par contumace contre deux lanceurs d’alerte qui ont fourni des informations sur des cas de corruption. Les autorités congolaises devraient plutôt enquêter sur les allégations d’activités criminelles transmises par Gradi Koko et Navy Malela, deux anciens employés…



