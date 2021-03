Tunisie : Harcèlement et détention arbitraire d’une activiste des droits LGBT

par Human Rights Watch

Rania Amdouni, 26 ans, photographiée au bureau de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), le 27 octobre 2020. © 2020 Hamza Nasri (Beyrouth) – Le 4 mars 2021, un tribunal tunisien a condamné une éminente activiste des droits LGBT à six mois de prison et à une amende pour avoir hurlé devant un poste de police après le refus des policiers d'enregistrer sa plainte pour harcèlement, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. L'activiste, Rania Amdouni, âgée de 26 ans, est maintenant incarcérée dans une prison pour femmes de la Manouba, à l'ouest de Tunis,…



