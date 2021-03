Maël, 6 ans : « Comment se sont formés les océans ? »

Qu’est-ce qu’un océan ? C’est une grande étendue d’eau salée entre deux continents. Pour former des océans il faut alors trois ingrédients : de l’eau sur des fonds marins, des continents, et une très grosse pincée de sel.Pour comprendre la formation des océans, nous allons remonter le temps, très loin, il y a plus de 4,5 milliards d’années. A ce moment-là, le Système Solaire n’était qu’un immense nuage de gaz et de poussières qui portait en lui tous les ingrédients qui permettront de former le Soleil, les…