L’ interview que le duc et la duchesse de Sussex ont accordée à Oprah Winfrey a fait l’effet d’une déflagration pour la monarchie britannique et n’a pas fini de faire couler de l’encore. Meghan y révèle notamment les sentiments suicidaires qui l’ont habitée alors qu’elle était enceinte et affirme qu’une personne appartenant à la famille royale s’est inquiétée de savoir à quel point la peau d’Archie, le fils qu’elle a eu avec le prince…