Afrique du Nord et Moyen-Orient. Les violences fondées sur le genre continuent de dévaster la vie des femmes dans la région

Dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, malgré certaines réformes timides, les femmes sont toujours en butte à une profonde discrimination et à des violences quotidiennes, dans un contexte d’échec des gouvernements à éradiquer les arrestations arbitraires, les enlèvements, les assassinats, les crimes « d’honneur » et toutes les formes de violence fondée sur le genre, a déclaré Amnesty International à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.



