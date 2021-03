Sahara occidental : Harcèlement d’une activiste indépendantiste

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’activiste sahraouie Sultana Khaya, en 2019. © 2019 Stefano Montesi - Corbis/Corbis via Getty Images (Washington) – Le domicile d’une activiste indépendantiste Sahraouie est soumis à une surveillance lourde et quasi-constante des forces de sécurité marocaines depuis plus de trois mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Sans fournir aucune justification, lesdites forces ont empêché plusieurs personnes, dont des parents de l’activiste, de lui rendre visite. La surveillance de cette activiste, Sultana Khaya, et les violations de son droit à se réunir librement…



Lire l'article complet