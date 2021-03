Comment le Canada peut fournir une énergie propre et fiable grâce aux macroréseaux électriques

par Brett Dolter, Assistant Professor, Economics, University of Regina

Blake Shaffer, Assistant professor, Economics and School of Public Policy, University of Calgary

G. Kent Fellows, Research associate, public policy, University of Calgary

Nicholas Rivers, Canada Research Chair in Climate and Energy Policy, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Partagez cet article