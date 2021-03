La pandémie de Covid-19 a déclenché une année de crises en matière de droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des proches se touchent la main à travers un rideau en plastique et une vitre afin d'éviter de contracter le Covid-19 au centre médical San Raffaele à Rome (Italie), le 22 décembre 2020. © 2020 Cecilia Fabiano/LaPresse via AP Les politiques et mesures gouvernementales mises en place au cours de l’année écoulée depuis l’émergence du Covid-19 ont précipité des crises touchant les droits humains dans le monde entier. La pandémie et les approches gouvernementales abusives ont surtout porté préjudice aux populations les plus marginalisées dans le monde. Les gouvernements…



