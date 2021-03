Mexique. Les autorités ont eu recours à une force illégale et des violences sexuelles pour faire taire des femmes qui manifestaient contre les violences liées au genre

Dans un nouveau rapport publié mercredi 3 mars, Amnesty International révèle que les autorités mexicaines ont réprimé des manifestantes pacifiques qui protestaient contre les violences liées au genre en 2020, sans respecter leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique, en ayant recours à une force injustifiée et excessive, des détentions arbitraires et même des violences sexuelles.



