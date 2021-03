50 ans et plus : du nouveau dans leur vie amoureuse

par Anne Solaz, Directrice de recherche, Institut National d'Études Démographiques (INED)

Coup d’œil sur la vie sentimentale et conjugale des quinquagénaires d’hier et d’aujourd’hui. Des schémas conjugaux qui se transforment et des différences en fonction du genre.



