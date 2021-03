Somalie : un journaliste abattu en pleine rue

par afroger

ActualitésUn reporter freelance a été assassiné par deux hommes armés qui ont pris la fuite après leur forfait. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement cet assassinat et appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour améliorer la sécurité des journalistes.Lundi 1er mars, vers 18h45, Jamal Farah Adan, journaliste freelance pour Radio Daljir, Radio Galkayo et Radio Garowe, trois des plus importantes stations des régi



Lire l'article complet