RSF dépose plainte pour crimes contre l’humanité contre le prince héritier et d’autres responsables saoudiens pour l’assassinat de Jamal Khashoggi et la persécution des journalistes

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) a déposé une plainte pénale pour crimes contre l’humanité contre le prince héritier Mohammed ben Salmane et d’autres hauts responsables saoudiens auprès du Procureur général allemand. La plainte porte sur la persécution généralisée et systématique des journalistes en Arabie saoudite, et plus particulièrement sur l’emprisonnement de 34 d’entre eux et sur l’assassinat de Jamal Khashoggi.



