Leadership : en temps de crise, mieux vaut servir les autres qu’être charismatique

Le brutal hiatus provoqué par l’épidémie de la Covid-19 aura de profondes conséquences pour les entreprises. Passé le bouleversement des premières semaines avec le passage urgent et massif au télétravail, puis les ajustements incertains du retour au bureau, c’est désormais l’impact économique qui se profile : réorganisations, restructurations, et réduction globale de l’emploi anticipée par l’Organisation internationale du Travail. Dirigeants et managers ont donc à naviguer une situation empreinte d’une…