L’interdiction à effet immédiat de médias pro-russes en Ukraine marque une escalade de la guerre de l’information

par stagiaire-europe

ActualitésSur décret présidentiel, trois médias qualifiés de “pro-Kremlin” ont été privés de licence. Alors que les tensions partisanes s’intensifient en Ukraine, Reporters sans frontières (RSF) s’inquiète d’un usage abusif des sanctions et appelle les autorités à respecter leurs obligations internationales.La “guerre de l’information” entre Moscou et Kiev a fait trois nouvelles victimes : les chaînes 112 Ukraine, Newsone et Zik, considérées comme pro-Kremlin par le gouverne



Lire l'article complet