Le préjugé racial effacé dans un classique anglais et sa réécriture antillaise

par Anna Lesne, Enseignante en sciences humaines, New York University

En 1995, Maryse Condé propose avec La Migration des cœurs une réécriture des Hauts de Hurlevent, d’Emily Brontë. Le choix de ce classique anglais peut surprendre : quoi de commun en effet entre une région rurale d’Angleterre au début du XIXe siècle et la Guadeloupe du tournant du XXe siècle ? Entre une société relativement homogène sur le plan ethnique et une société créole encore enferrée dans l’esclavage aboli quelques décennies plus tôt ? Entre les landes austères du Yorkshire et la végétation luxuriante, ou les plages tropicales, habituellement associées…



