ONU : Il faut imposer un embargo sur les ventes d’armes au Myanmar

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un policier avec le doigt sur la gâchette de son fusil, photographié devant des manifestants protestant contre le coup d'État à Yangon, au Myanmar, le 19 février 2021. © 2021 AP Photo (New York, le 24 février 2021) - Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait imposer d'urgence un embargo mondial sur la vente d’armes au Myanmar en réponse au coup d'État militaire, ont déclaré aujourd'hui 137 organisations non gouvernementales de 31 pays dans une lettre conjointe adressée aux membres du Conseil. Un tel embargo viserait à réduire le risque de nouvelles exactions…



